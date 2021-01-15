Сотников прокомментировал свою первую победу на «Дакаре»

Российский гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников прокомментировал свой успех на ралли-марафоне «Дакар»-2021. Впервые в карьере Сотников занял на ралли-марафоне первое место.



«К счастью, мы на финише. Вот только сейчас, когда мы пересекли флажки, можно выдохнуть, расслабиться, принимать поздравления. Сейчас очень большой наплыв эмоций, будет много звонков… Ещё не совсем ощущаем, что это происходит. До конца не верилось, что мы сможем это сделать: всю гонку было большое напряжение. И последний спецучасток не был простой прогулкой: вначале было много навигации, дюны… Не знаю, что там сейчас творится: в дюнах оставалось много мотоциклистов и джипов. К счастью, мы здесь. Поздравляю всю команду с этим победным подиумом!» — приводит слова Сотникова телеграм-канал Cross-Country Rally.

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