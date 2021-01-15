Боттас рассказал, почему не хочет провоцировать Хэмилтона, как Росберг

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас заявил, что ему предлагали перенять стиль Нико Росберга и начать психологически воздействовать на Льюиса Хэмилтона, чтобы обыграть британского чемпиона.



«Думаю, сила нашей команды определённо заключается в том, что мы можем работать как одно целое. Пилоты вольны жёстко бороться или отказаться от этого. Но мы знаем, если сможем работать вместе, то в конечном итоге команда выиграет.



Так что не будет никакого сокрытия настроек, данных или чего-то ещё. Не стоит недооценивать командный дух в коллективных видах спорта. Я думаю, что очень важно поддерживать мотивацию и не иметь конфликтов. Конечно, было много людей, которые предлагали мне стать Нико Росбергом. Но я не он. Предпочитаю «говорить» на трассе и гоняться честно.



Мне также удалось познакомиться с Льюисом, и я знаю, что пытаться воздействовать на него психологически бесполезно. Уверен, это будет его раздражать, но моя энергия будет потрачена зря. И я думаю, что Льюис будет ещё больше злиться и ездить быстрее. Так что, полагаю, мой подход правильный. Через него я хочу победить. Это моя цель», — цитирует Боттаса Autosport.