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Россия второй год подряд потеряла этап серии DTM

Россия второй год подряд потеряла этап серии DTM
Авто / DTM/WEC/Туринг 0

Автодром «Игора Драйв», расположенный в Ленинградской области, второй год подряд оказался вычеркнут из итогового календаря туринговой серии DTM. Согласно предварительной версии календаря, опубликованной в начале ноября 2020 года, российский этап должен был открыть сезон-2021 28-30 мая. Однако в свежей версии календаря «Игора Драйв» уже отсутствует, в расписании осталось восемь этапов.

«Этап в Санкт-Петербурге в конце мая, который планировался при условии последующего подтверждения, проведён не будет», — отмечается в заявлении чемпионата.

Обновлённый календарь DTM на сезон-2021:

1. 18-20 июня – «Монца» (Италия)
2. 2-4 июля – «Норисринг» (Германия)
3. 23-25 июля – «Лаузицринг» (Германия)
4. 6-8 августа – «Зольдер» (Бельгия)
5. 20-22 августа – «Нюрбургринг» (Германия)
6. 3-5 сентября – «Ред Булл Ринг» (Австрия)
7. 17-19 сентября – «Ассен» (Нидерланды)
8. 1-3 октября – «Хоккенхаймринг» (Германия).

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