Россия второй год подряд потеряла этап серии DTM

Автодром «Игора Драйв», расположенный в Ленинградской области, второй год подряд оказался вычеркнут из итогового календаря туринговой серии DTM. Согласно предварительной версии календаря, опубликованной в начале ноября 2020 года, российский этап должен был открыть сезон-2021 28-30 мая. Однако в свежей версии календаря «Игора Драйв» уже отсутствует, в расписании осталось восемь этапов.



«Этап в Санкт-Петербурге в конце мая, который планировался при условии последующего подтверждения, проведён не будет», — отмечается в заявлении чемпионата.

Обновлённый календарь DTM на сезон-2021:



1. 18-20 июня – «Монца» (Италия)

2. 2-4 июля – «Норисринг» (Германия)

3. 23-25 июля – «Лаузицринг» (Германия)

4. 6-8 августа – «Зольдер» (Бельгия)

5. 20-22 августа – «Нюрбургринг» (Германия)

6. 3-5 сентября – «Ред Булл Ринг» (Австрия)

7. 17-19 сентября – «Ассен» (Нидерланды)

8. 1-3 октября – «Хоккенхаймринг» (Германия).