14-кратный чемпион «Дакара» Петерансель: сегодня 30 лет со дня моей первой победы!

Французский гонщик Стефан Петерансель прокомментировал победу на ралли-марафоне «Дакар»-2021, которая стала для его уже 14-й в карьере. Ранее Петерансель шесть раз побеждал как мотоциклист и семь раз — как представитель зачёта внедорожников. На «Дакаре»-2021 французскому пилоту удалось опередить катарского гонщика Нассера Аль-Аттию, выступающего на «Тойоте».



«От 14-й победы эмоции такие же, как и от предыдущих! Как я уже говорил, „Дакар“ всегда сложный, здесь не бывает лёгких побед. Каждый день мы испытывали огромный прессинг, каждый день мы понимали, что можем всё потерять, но в конце концов мы справились. Кстати, сегодня исполняется 30 лет со дня моей первой победы!» — приводит слова Петеранселя пресс-служба ралли-марафона.

«КАМАЗ-мастер» оккупировал весь подиум «Дакара». И чуть не сбил в прыжке вертолёт! Дмитрий Сотников удержал победу в классе грузовиков, а легендарный Петерансель победил уже в 14-й раз.