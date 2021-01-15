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Васильев: было неприятное ощущение, словно «Дакар» меня отталкивает

Васильев: было неприятное ощущение, словно «Дакар» меня отталкивает
Авто / Дакар 2021 0
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Российский гонщик Владимир Васильев оценил своё выступление на ралли-марафоне «Дакар»-2021, где он занял седьмое место в зачёте внедорожников.

«Для меня эта была очень волнительная гонка. На двух „Дакарах“ подряд у меня были сходы на третий день, так что было неприятное ощущение, словно он меня отталкивает. А до этого я два раза ехал на „Африке Рейс“. То есть практически четыре „Дакара“ меня не было. В начале ещё были какие-то небольшие проблемы… С машиной нужно было притереться, настроить под себя. Со штурманом тоже ехали в первый раз на длинной гонке.

Но к концу мы стабилизировались, вторая половина „Дакара“ у нас прошла хорошо, даже отыграли время. В десятку въехали — хороший результат. В целом я доволен. Мы ехали в неплохом темпе. Да, была небольшая техническая поломка, плюс теряли время из-за многочисленных проколов и пыли, но если всё это откинуть, то всё хорошо», — приводит слова Васильева телеграм-канал Cross-Country Rally.

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