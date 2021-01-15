Васильев: было неприятное ощущение, словно «Дакар» меня отталкивает

Российский гонщик Владимир Васильев оценил своё выступление на ралли-марафоне «Дакар»-2021, где он занял седьмое место в зачёте внедорожников.
«Для меня эта была очень волнительная гонка. На двух „Дакарах“ подряд у меня были сходы на третий день, так что было неприятное ощущение, словно он меня отталкивает. А до этого я два раза ехал на „Африке Рейс“. То есть практически четыре „Дакара“ меня не было. В начале ещё были какие-то небольшие проблемы… С машиной нужно было притереться, настроить под себя. Со штурманом тоже ехали в первый раз на длинной гонке.
Но к концу мы стабилизировались, вторая половина „Дакара“ у нас прошла хорошо, даже отыграли время. В десятку въехали — хороший результат. В целом я доволен. Мы ехали в неплохом темпе. Да, была небольшая техническая поломка, плюс теряли время из-за многочисленных проколов и пыли, но если всё это откинуть, то всё хорошо», — приводит слова Васильева телеграм-канал Cross-Country Rally.
- 15 января 2021
-
16:38
-
16:17
-
16:12
-
16:06
-
15:56
-
15:50
-
15:44
-
15:44
-
15:01
-
14:49
-
14:25
-
13:20
-
12:15
-
12:09
-
11:19
-
10:21
-
09:08
-
00:53
- 14 января 2021
-
23:53
-
23:52
-
22:47
-
21:44
-
21:06
-
20:48
-
20:45
-
20:21
-
18:52
-
18:24
-
18:02
-
17:43
-
17:21
-
16:12
-
15:05
-
13:37
-
12:05