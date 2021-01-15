Магнуссен расстроен, что его комментарий о яйцах вспоминают как яркое событие в карьере

Бывший пилот Формулы-1 Кевин Магнуссен расстроен, что его словесная перепалка с экс-пилотом Ф-1 Нико Хюлькенбергом многими воспринимается едва ли не как самое яркое событие в его карьере. Напомним, тогда датчанин на возмущение немца посоветовал тому «полизать шары».

«Эта история с Нико преследует меня до сих пор. Это уже почти раздражает. Есть и другие вещи, которые я буду помнить. Этот случай привлёк внимание, но это не то, что я буду вспоминать после карьеры в Формуле-1.

Почему люди помнят об этом? Мне сложно это понять. Я помню спортивные события и то, что происходило на трассе. Я никогда не забуду дебютную гонку. В этот день сбылась моя мечта. Просто боялся проснуться. Переживал, что всё это просто сон. Это было настолько нереально", — приводит слова датчанина Planet F1.