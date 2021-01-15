Магнуссен расстроен, что его комментарий о яйцах вспоминают как яркое событие в карьере

Бывший пилот Формулы-1 Кевин Магнуссен расстроен, что его словесная перепалка с экс-пилотом Ф-1 Нико Хюлькенбергом многими воспринимается едва ли не как самое яркое событие в его карьере. Напомним, тогда датчанин на возмущение немца посоветовал тому «полизать шары».
«Эта история с Нико преследует меня до сих пор. Это уже почти раздражает. Есть и другие вещи, которые я буду помнить. Этот случай привлёк внимание, но это не то, что я буду вспоминать после карьеры в Формуле-1.
Почему люди помнят об этом? Мне сложно это понять. Я помню спортивные события и то, что происходило на трассе. Я никогда не забуду дебютную гонку. В этот день сбылась моя мечта. Просто боялся проснуться. Переживал, что всё это просто сон. Это было настолько нереально", — приводит слова датчанина Planet F1.
- 15 января 2021
-
20:33
-
19:51
-
19:36
-
19:32
-
19:21
-
17:58
-
17:42
-
16:38
-
16:17
-
16:12
-
16:06
-
15:56
-
15:50
-
15:44
-
15:44
-
15:01
-
14:49
-
14:25
-
13:20
-
12:15
-
12:09
-
11:19
-
10:21
-
09:08
-
00:53
- 14 января 2021
-
23:53
-
23:52
-
22:47
-
21:44
-
21:06
-
20:48
-
20:45
-
20:21
-
18:52
-
18:24