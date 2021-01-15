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Карякин: нужно возвращаться на «Дакар» снова за победой

Карякин: нужно возвращаться на «Дакар» снова за победой
Авто / Дакар 2021 0

Российский гонщик Сергей Карякин, выступавший на ралли-марафоне «Дакар»-2021 в зачёте мотовездеходов, прокомментировал тот факт, что их экипажу удалось завершить гонку после ряда механических проблем. В генеральной классификации Карякин занял 23-е место.

«Финиш — это тоже достижение, особенно в этом году. Мы счастливы финишировать после тех трудностей, которые испытали на этой гонке. У нас очень много работы, многое нужно проанализировать, проделать работу над ошибками и возвращаться снова за победой.

Наш характер и так достаточно закалён, но этот год не стал исключением: не бывает „Дакаров“ без трудностей, без проблем. Нужно многое улучшить, но приятно, что есть куда расти. Важно это осознавать», — заявил Карякин в интервью телеграм-каналу Cross-Country Rally.

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