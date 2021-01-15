Мазепин высказался об аварии Грожана на Гран-при Бахрейна

Пилот «Хааса» Никита Мазепин рассказал о тех чувствах, которые испытывал, наблюдая за жуткой аварией экс-пилота «Хааса» Ромена Грожана на Гран-при Бахрейна.

«Гонки – это экстремальный вид спорта и об этом не нужно забывать. Но когда я смотрел эту гонку и Грожана очень долго не показывали видео, конечно, я чисто по-человечески очень сильно переживал, потому что он безусловно проходил через страдания. Сидеть в горящей машине – это ад. Это было очень неприятно.

Помимо этого я знал, что завтра меня должны были публично объявить именно в эту машину. Так что момент был очень непростой – возможно, мне даже казалось, что это даже знак сверху, потому что из-за этих событий объявление перенесли на день", — рассказал Мазепин в интервью Алексею Попову, размещённом на канале журналиста в YouTube.