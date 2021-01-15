Вишневский подвёл итоги «Дакара» и рассказал о целях на следующий год
Авто / Дакар 2021 0
Гонщик «МАЗа» Алексей Вишневский поделился впечатлениями от заключительного этапа ралли-марафона «Дакара», а также подвёл итоги всей гонки, по завершении которой он занял шестое место в общем зачёте.
«Сложновато было из-за того, что очень много камней. Вот это вся и сложность. Постоянный стресс для пилота, мехахника. В этом вся и загвоздка. Мы счастливы, что финишировали без серьёзных проблем. Конечно, на первом этапе были мелочи, но мы счастливы, что стали шестыми.
Это пока лучший мой результат. Кто не ломался, тот и в топ-5. На следующий год рассчитываю на чистую и стабильную езду. Будем бороться дальше", — рассказал Вишневский в интервью, размещённом на канале Cross-Country Rally в YouTube.
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