«КАМАЗ-мастер» на подиуме «Дакара» после победы в гонке. Видео.
Авто / Дакар 2021 0
Сегодня, 15 января, в Саудовской Аравии завершился ралли-марафон «Дакар». В зачёте грузовиков победу завоевал экипаж российской команды «КАМАЗ-мастер» во главе с Дмитрием Сотниковым. На официальной странице «Дакара» в «Твиттере» разместили видео с церемонии награждения экипажа победителей.
Соответствующая запись доступна на странице «Дакара» в «Твиттере».
Напомним, что «КАМАЗ-мастер» выиграл ралли-марафон «Дакар» в пятый раз кряду и восемнадцатый в истории. Что касается Сотникова, то он стал победителем гонки впервые в карьере. Места на подиуме также остались за представителями российской команды. Второе место завоевал экипаж Антона Шибалова, а топ-три замкнул Айрат Мардеев. Андрей Каргинов финишировал седьмым.
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