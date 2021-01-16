Мазепин: не считаю, что принимаю на трассе какие-то глупые решения

Новобранец Формулы-1, пилот «Хааса» Никита Мазепин поделился мыслями о спорных эпизодах минувшего сезона Формулы-2, по итогам которых он не только получал штрафные баллы, но и лишался побед. Россиянин признался, что не считает свой пилотаж опасным.
«Я не считаю, что принимаю на трассе какие-то глупые, жёсткие или идиотские решения, как кто-то пишет или говорит. Я не согласен с этими людьми. Хочу быть очень прямым в своих высказываниях. Я не создаю опасных ситуаций на трассе в том формате, что это опасно для жизни, опасно для машины или опасно для раскраски. Ни один миллиметр краски не улетел с машины кого-то, с кем я боролся. Да, они отпустили газ, но это они отпустили газ. Я же их не выталкивал с трассы. Они не заканчивали в тех ситуациях, как, к примеру, Грожан оказался на голове у Райкконена.
Я всё анализирую, всё слышу, очень много времени провожу за чтением правил, очень много общаюсь со стюардами и уважаю их. Это спорт, я принимаю их решения в свой адрес с высоко поднятой головой. Я их слушаю и уважаю. Моя цель заключается в том, чтобы им не приходилось задумываться о том, нужно мне дать штраф или нет", — рассказал Мазепин в интервью, размещённом на канале известного комментатора Алексея Попова в YouTube.
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