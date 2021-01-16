Гонщик «КАМАЗа» прокомментировал столкновение с вертолётом на «Дакаре»

Гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Антон Шибалов прокомментировал инцидент, произошедший на заключительном этапе ралли-марафона «Дакар»-2021. Во время спецучастка вертолёт организаторов решил пролететь прямо над грузовиком Шибалова. В этот момент грузовик подпрыгнул на небольшом трамплине и задел крышей один из полозьев вертолёта.

К счастью, сила удара была не очень большой, поэтому пилот вертолёта сохранил над ним контроль и тут же поднялся выше. Что касается грузовика, то он получил небольшие повреждения воздухозаборника, но сумел завершить спецучасток. По итогам «Дакара»-2021 Антон Шибалов завоевал второе место.

«Не ожидали, впервые в жизни такое, что получилось задеть вертолёт. Он спустился слишком низко, а мы подлетели на подскоке. Второе место? Эмоции наилучшие, потому что все три грузовика на подиуме. Не так важно, какой я — первый, второй или третий. Главное, мы все вместе», — сказал Шибалов.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале KAMAZ-master.