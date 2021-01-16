Мазепин вспомнил о давней драке с Айлоттом и рассказал о своём отношении к нему

Новобранец Формулы-1 пилот «Хааса» Никита Мазепин вспомнил о конфликте, случившемся между ним и Каллумом Айлоттом много лет назад. Выступая в юниорских сериях, Никита и Каллум подрались. Россиянин также рассказал о взаимоотношениях с британцем.

«У нас с Айлоттом отличные отношения. Он очень хороший парень. Очень хорошо знаю его семью, отца, мать, сестру. Гостил у них дома в далёком 2011 году. Столько времени, сколько я провёл с Каллумом в одном номере в кроватях напротив… В картинге особо деньги на гостиницу не тратят, гонщики живут вместе. Утром ждал, пока он выйдет из душа, чтобы мы вместе поехали на трассу.

У нас с ним хорошие отношения. Потом, из-за того что мы очень близки, у нас был конфликт. Но он давно позади. Спустя неделю после того инцидента мы поговорили. По-дружески и по-человечески очень его уважаю", — сказал Мазепин в интервью, размещённом на канале Алексея Попова в YouTube.

Отметим, по мнению британских болельщиков, именно из-за Мазепина Айлотт не получил места в Формуле-1 в 2021 году.