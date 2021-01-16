В Ф-1 показали, как «Ред Булл» поменял крыло и подвеску Ферстаппену за 20 минут до старта

Пресс-служба Формулы-1 на официальном канале YouTube опубликовала видео эпизода, случившегося перед стартом гонки на Гран-при Венгрии. Тогда пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен не сумел удержать болид на мокрой трассе на установочном круге и попал в аварию. В результате инцидента на машине были повреждены подвеска и переднее крыло.
На упомянутом видео демонстрируется, как механики австрийской команды в авральном режиме ремонтируют машину нидерландца и готовят её к старту. Кроме того, на записи длиною более чем 8 минут, слышны все радиопереговоры команды, которые до этого нигде не публиковались. Напомним, механики справились с задачей, а Ферстаппен финишировал вторым.
Соответствующее видео доступно на канале Формулы-1 в YouTube. Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited.
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