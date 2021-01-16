Источник: гонки Ф-1 в Монако, Баку и Монреале в 2021 году не состоятся

Гран-при Монако, Гран-при Азербайджана и Гран-при Канады в 2021 году не состоятся, сообщает GPblog со ссылкой на источники. Причиной стала ситуация с коронавирусом. Все указанные этапы проводятся на городских трассах, которые необходимо готовить к этапу чемпионата мира Формулы-1 заблаговременно. В условиях, когда пандемия коронавируса продолжает бушевать и порождает новые штаммы вируса, предсказать ситуацию не представляется возможным. Монако, Баку и Монреаль, вероятнее всего, во второй раз подряд лишатся этапа Формулы-1.

Кроме того сообщается, что у боссов Формулы-1 уже есть запасной план на этот случай. Вероятнее всего, в календарь снова включат этап в Стамбуле, а также задействуют трассы «Нюрбургринг» и «Муджелло».