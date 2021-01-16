Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Источник: гонки Ф-1 в Монако, Баку и Монреале в 2021 году не состоятся

Источник: гонки Ф-1 в Монако, Баку и Монреале в 2021 году не состоятся
Авто / Формула-1 0

Гран-при Монако, Гран-при Азербайджана и Гран-при Канады в 2021 году не состоятся, сообщает GPblog со ссылкой на источники. Причиной стала ситуация с коронавирусом. Все указанные этапы проводятся на городских трассах, которые необходимо готовить к этапу чемпионата мира Формулы-1 заблаговременно. В условиях, когда пандемия коронавируса продолжает бушевать и порождает новые штаммы вируса, предсказать ситуацию не представляется возможным. Монако, Баку и Монреаль, вероятнее всего, во второй раз подряд лишатся этапа Формулы-1.

Кроме того сообщается, что у боссов Формулы-1 уже есть запасной план на этот случай. Вероятнее всего, в календарь снова включат этап в Стамбуле, а также задействуют трассы «Нюрбургринг» и «Муджелло».

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021