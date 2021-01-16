Владимир Путин поздравил экипаж «КАМАЗ-мастер» с победой на «Дакаре»

Президент России Владимир Путин поздравил победителей «Дакара» в зачёте грузовиков гонщиков «КАМАЗ-мастер». В частности, глава государства адресовал поздравления Дмитрию Сотникову, Руслану Ахмадееву и Ильгизу Ахметзянову.
«Уважаемые Дмитрий Сергеевич, Руслан Халилович и Ильгиз Рамилевич! Поздравляю вас с ярким успехом на «Дакаре-2021».
Чемпионский настрой камазовских экипажей, их нацеленность на первое место хорошо известны участникам и поклонникам этого легендарного ралли-марафона. Продолжая триумфальную летопись предшественников, наша команда вновь, в 18-й раз, выигрывает «Дакар», подтверждает высочайший уровень профессионализма и лидерские качества.
Хочу поблагодарить вас, ваших наставников и технический персонал «КАМАЗ-мастер» за силу характера, за напряжённую и слаженную работу. За замечательную победу, которую вы подарили многочисленным российским болельщикам. Так держать! Желаю здоровья и спортивной удачи», — сказано в послании президента на официальном сайте.
Напомним, «КАМАЗ-мастер» завоевал победу на «Дакаре» в пятый раз кряду и в восемнадцатый раз в истории.
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