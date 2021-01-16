Баттон считает, что Мик Шумахер будет сиять на фоне Мазепина
Чемпион мира Формулы-1 2009 года Дженсон Баттон поделился мыслями о дуэте новичков «Хааса» в лице Мика Шумахера и Никиты Мазепина. По его словам, сын семикратного чемпиона мира будет сиять на фоне российского гонщика.
«Здорово, что Мик Шумахер попал в Формулу-1. Кажется, он действительно приятный парень. Трудолюбивый. Интересно посмотреть, как он будет справляться. У него интересный напарник по команде, на которого оказывается сильное негативное давление. Мик абсолютная противоположность Мазепину, так что, думаю, он будет сиять», — приводит слова Баттона Planet F1.
Напомним, Мик Шумахер в 2020 году стал чемпионом Формулы-2. Мазепин минувший сезон также провёл в Ф-2 и занял в общем зачёте 5-е место.
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