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В «Ред Булл» рассчитывают побороться за титул в сезоне-2021 Формулы-1

В «Ред Булл» рассчитывают побороться за титул в сезоне-2021 Формулы-1
Авто / Формула-1 0

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко уверен, что в сезоне-2021 Формулы-1 Макс Ферстаппен сможет побороться за титул.

«Макс поборется за титул. Именно по этой причине мы так активно дорабатывали болид на протяжении всего прошлого сезона. „Хонда“ тоже постоянно прибавляла. Думаю, мы будем конкурентоспособны, очень конкурентоспособны. Мы оптимистично настроены и понимаем, на что способны. С базы „Хонды“ в Японии приходят хорошие новости, двигатель прогрессирует. Думаю, мы должны быть быстры с первой же гонки нового сезона», — приводит слова Марко GPUpdate.

Сезон-2021 станет последним для «Хонды» в качестве поставщика двигателей в Формуле-1.

Напомним, сезон-2021 Макс Ферстаппен завершил на третьей позиции в чемпионате.

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