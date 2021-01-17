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В Ф-1 прокомментировали слухи об отмене городских гонок в 2021 году

В Ф-1 прокомментировали слухи об отмене городских гонок в 2021 году
Авто / Формула-1 0
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Представители Формулы-1 опровергли информацию о возможной отмене трёх этапов в сезоне-2021 — Гран-при Монако, Гран-при Азербайджана, Гран-при Канады и Гран-при Саудовской Аравии.

«Мы обнародовали детали пересмотренного календаря на сезон-2021, других изменений нет. Предположение, что городские гонки не состоятся, совершенно ошибочное», — приводит слова официального представителя организаторов Формулы-1 RaceFans.

Напомним, СМИ сообщали, что этапы в Монако, Азербайджане и Канаде не состоятся. Причиной стала ситуация с коронавирусом. Все указанные этапы проводятся на городских трассах, которые необходимо готовить к этапу чемпионата мира Формулы-1 заблаговременно. В условиях, когда пандемия коронавируса продолжает бушевать и порождает новые штаммы вируса, предсказать ситуацию не представляется возможным.

Как сообщалось, в календарь снова включат этап в Стамбуле, а также задействуют трассы «Нюрбургринг» и «Муджелло».

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