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Сайнс: в самом начале я не особо верил в переход в «Феррари»

Сайнс: в самом начале я не особо верил в переход в «Феррари»
Авто / Формула-1 0
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Новичок «Феррари» Карлос Сайнс признался, что сомневался в переходе в итальянскую команду в начале переговоров.

«В самом начале я не особо верил в переход в „Феррари“. В такой ситуации думаешь, что они просто регулярно общаются с представителями всех пилотов. Так что пытался сохранять спокойствие. Просто концетрировался на настоящем. Но в ходе локдауна нам было нечем заняться. Было мало тем, о которых можно порассуждать, так что я начал воспринимать ситуацию серьёзнее, а затем всё случилось.

Когда подписываешь контракт с „Феррари“, ты готов к тому, что будет, — вниманию прессы и прочему. Всё происходило во время локдауна. Понимал, что на гонке в Австрии ко мне будет много вопросов. Понимал, что со стороны прессы будет большое внимание, особенно в Испании. Не думаю, что в Испании хоть кто-то ожидал увидеть Карлоса Сайнса в „Феррари“. Так что тема стала важной. Но мы с „Маклареном“ постарались сделать всё, чтобы было больше поводов о новостях в настоящем. Мы сосредоточились на очень важном сезоне, и в итоге все получилось», — приводит слова Сайнса Motorsport.

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