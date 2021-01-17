Президент трассы в Имоле: сделаем всё, чтобы принимать этапы Ф-1 в будущем

Президент трассы в Имоле, бывший владелец команды Формулы-1 Джанкарло Минарди прокомментировал возвращение этапа в календарь чемпионата Формулы-1.
«Для нас это большая честь. Можно начинать праздновать. Мы снова можем сделать так, чтобы Имола получила внимание в мире гонок, которого заслуживает. Формула-1 изменилась. Но мы с каждым днём делаем ситуацию лучше благодаря тому, чему научила нас гонка в ноябре, которая дала нам шанс вновь начать появляться в календаре чемпионата в будущем.
Конечно, во многом проведение этапа будет зависеть от того, пустят ли болельщиков на трибуны. Нам нужно быть бдительными, мы должны быть готовы реагировать на любую ситуацию. Уже планируем действия в ближайшие несколько месяцев и сделаем всё, чтобы быть готовыми принять Гран-при и в дальнейшем», — приводит слова Минарди GPBlog.
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