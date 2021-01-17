Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Чагин: победа «КАМАЗа» создаст импульс для всех российских спортсменов

Чагин: победа «КАМАЗа» создаст импульс для всех российских спортсменов
Авто / Дакар 2021 0

Руководитель «КАМАЗ-мастера» Владимир Чагин прокомментировал уверенную победу команду на ралли-марафоне «Дакар»-2021. По словам Чагина, победа «КАМАЗа» должна создать импульс для российских спортсменов в 2021 году.

«Мы безумно счастливы, что смогли привезти нашей стране и соотечественникам победу с «Дакара» и создать импульс для всех российских спортсменов, которые будут принимать участие в международных соревнованиях в этом году», — приводит слова Владимира Чагина официальный сайт телеканала «Звезда».

Напомним, команда «КАМАЗ-мастер» одержала победу на ралли-марафоне «Дакар» в пятый раз подряд и в восемнадцатый в истории. Второе место завоевал экипаж, возглавляемый Антоном Шибаловым. Тройку лучших замкнул Айрат Мардеев. Андрей Каргинов финишировал седьмым.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021