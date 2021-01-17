«Уильямс»: невозможно набрать меньше нуля очков. Дальше будет только лучше

Генеральный директор «Уильямса» Йост Капито поделился ожиданиями от сезона-2021. Функционер признал, что чудес от команды ждать не стоит, но отметил, что и хуже уже быть не может.

«Новое начало и новые владельцы. Это даёт возможность изменений. Это важно. Набрать менее нуля очков невозможно, так что дальше будет только лучше. Вместе с тем мы не ждём чудес, потому что в этом году не можем привнести большие изменения. Но коронавирус усложнил работу всех команд.

Без заморозки регламента отставание маленьких команд только бы росло, ведь команды-гиганты преодолевают последствия коронавирусного кризиса куда лучше, чем небольшие коллективы. Так что нам не на что жаловаться", — приводит слова Капито GPblog.