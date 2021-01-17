Менеджер Мика Шумахера: возможно, он даже более закрыт, чем Михаэль

Менеджер пилота «Хааса» Мика Шумахера Сабина Кем, которая также вела дела отца юного немца Михаэля Шумахера, сравнила личности двух подопечных, отметив, что Шумахер-младший даже более закрыт, чем его отец.
«Он многое держит в секрете. Возможно, он даже более закрыт, чем Михаэль. Он отдаёт всего себя гоночной карьере. Получить место в Ф-1 было его приоритетом на протяжении многих лет. Это было понятно и тогда, когда он выступал в Формуле-3 и Формуле-2. Да, это младшие серии, но они очень требовательны. Когда гонки становятся твоей жизнью, ты должен отдавать всё ради успеха.
Он наслаждается спортом и упорно тренируется. Все нынешние пилоты решительны и голодны. Прогресс по всем направлениям и работа за пределами трассы стали частью навыков современных пилотов. Этот стандарт заложил Михаэль", — приводит слова Кем Nextgen-Auto.
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