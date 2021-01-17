Попов: Хэмилтон хочет четырёхлетний контракт с окладом в $ 40 млн в год

Известный комментатор Формулы-1 Алексей Попов поделился мыслями о ситуации семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона, который до сих пор не подписал соглашение с «Мерседесом». По словам Попова, британец хочет получить слишком большой контракт.

«Мир полнится слухами. Итальянцы говорят, что Хэмилтон хочет четырёхлетний контракт с окладом в $ 40 млн в год плюс 10% от призовых команды, которые могут достигать и $ 100 млн. Соответственно в случае чемпионства ещё $ 10 млн для Льюиса к тем $ 40 млн. Плюс он хочет получить суперкар, который стоит около $ 2,5 млн, на этом фоне это уже ничто.

«Мерседес», якобы, готов предложить Хэмилтону однолетний контракт на $ 35 млн. Разница большая. То есть по одному сезону разница не так и велика. Но если Льюис требует четыре года, а «Мерседес» даёт один, то разница очень большая. Опять же, может быть, всё это слухи, но на настоящей момент другой информации нет", — рассказал Попов на видео, размещённом на своём канале в YouTube.