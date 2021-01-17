Джовинацци рассчитывает в следующем сезоне бороться с Гасли и Цунодой
Пилот «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци признался, что рассчитывает на прогресс команды в сезоне-2021. Итальянец надеется, что машина предоставит возможность бороться с соперниками из «Альфа Таури».
«Нужно подождать, и тогда мы поймём, будем ли в лучшем положении. В минувшем сезоне мы старались прибавить. В 2021 году мы уже надеемся бороться за очки. Вести борьбу с „Альфа Таури“ будет по-настоящему здорово. Они были впереди нас в минувшем сезоне, посмотрим, что произойдёт теперь. Надеюсь, у нас будет более совершенный болид и двигатель. Хотим бороться за очки в каждой гонке», — приводит слова Джовинацци Planet F1.
Напомним, что в следующем сезоне в составе «Альфа Таури» будут выступать Пьер Гасли и Юки Цунода.
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