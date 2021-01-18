Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

В «Альфа Таури» оценили эффект от перехода на аэродинамическую трубу «Ред Булл»

В «Альфа Таури» оценили эффект от перехода на аэродинамическую трубу «Ред Булл»
Авто / Формула-1 0
Аудио-версия:

Глава «Альфа Таури» Франц Тост убеждён, что переход на использование аэродинамической трубы «Ред Булл» даст его команде большое преимущество.

«Работа с 60%-ми моделями даёт большое преимущество, ранее нам приходилось работать с 50%-ми моделями. Новая труба даёт нам более точные данные и обеспечивает ценной информацией.

Кроме того, это уже будет второй год, когда в чемпионате действует ограничение бюджетов. Так что топ-команды уже будут не в том положении, когда смогут вкладывать намного больше денег, чем мы. Я уже с нетерпением жду 2022 года, когда в силу вступит новый регламент.

Сложно сказать, где мы будем с точки зрения скорости, так как воедино нужно будет собрать очень много элементов. Надеюсь, наши инженеры справятся с этой задачей и мы будем успешны в 2022 году", — приводит слова функционера Motorsport.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021