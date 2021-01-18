В «Альфа Таури» оценили эффект от перехода на аэродинамическую трубу «Ред Булл»

Глава «Альфа Таури» Франц Тост убеждён, что переход на использование аэродинамической трубы «Ред Булл» даст его команде большое преимущество.

«Работа с 60%-ми моделями даёт большое преимущество, ранее нам приходилось работать с 50%-ми моделями. Новая труба даёт нам более точные данные и обеспечивает ценной информацией.

Кроме того, это уже будет второй год, когда в чемпионате действует ограничение бюджетов. Так что топ-команды уже будут не в том положении, когда смогут вкладывать намного больше денег, чем мы. Я уже с нетерпением жду 2022 года, когда в силу вступит новый регламент.

Сложно сказать, где мы будем с точки зрения скорости, так как воедино нужно будет собрать очень много элементов. Надеюсь, наши инженеры справятся с этой задачей и мы будем успешны в 2022 году", — приводит слова функционера Motorsport.