Латифи рассказал, каково быть напарником Джорджа Расселла

Канадский пилот «Уильямса» Николас Латифи поделился мнением о совместной работе и внутрикомандном противостоянии с Джорджем Расселлом.



«Здорово, что у меня есть возможность соперничать с Джорджем и сравнивать себя с ним. Вы узнаете намного больше о себе как о пилоте, потому что вам нужно адаптироваться. Нельзя просто оставаться в своей зоне комфорта, как это было в прошлом. Иногда приходится перестраивать свой мозг, отвыкать от привычек. Большая часть работы гонщика Формулы-1, пилота высшего уровня, состоит в том, чтобы вносить эти изменения в лучшую или в худшую сторону. Расселл выделил некоторые конкретные области, в которых мне нужно прибавить.

Думаю, наша машина, немного более чувствительна к моему стилю. Временами было немного сложно показать результат и приходилось напоминать себе: «Не делай этого, ты должен пилотировать иным образом». Это одна из областей, к которой Джордж явно смог приспособиться лучше, чем я», — приводит слова Латифи The Race.