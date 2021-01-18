Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Латифи рассказал, каково быть напарником Джорджа Расселла

Латифи рассказал, каково быть напарником Джорджа Расселла
Авто / Формула-1 0
Аудио-версия:

Канадский пилот «Уильямса» Николас Латифи поделился мнением о совместной работе и внутрикомандном противостоянии с Джорджем Расселлом.

«Здорово, что у меня есть возможность соперничать с Джорджем и сравнивать себя с ним. Вы узнаете намного больше о себе как о пилоте, потому что вам нужно адаптироваться. Нельзя просто оставаться в своей зоне комфорта, как это было в прошлом. Иногда приходится перестраивать свой мозг, отвыкать от привычек. Большая часть работы гонщика Формулы-1, пилота высшего уровня, состоит в том, чтобы вносить эти изменения в лучшую или в худшую сторону. Расселл выделил некоторые конкретные области, в которых мне нужно прибавить.

Думаю, наша машина, немного более чувствительна к моему стилю. Временами было немного сложно показать результат и приходилось напоминать себе: «Не делай этого, ты должен пилотировать иным образом». Это одна из областей, к которой Джордж явно смог приспособиться лучше, чем я», — приводит слова Латифи The Race.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021