Экклстоун – о драме с контрактом Хэмилтона: это всё для шоу

Экс-владелец Формулы-1, бывший почётный президент серии Берни Экклстоун выразил мнение, что «Мерседес» и семикратный чемпион Льюис Хэмилтон намеренно тянут с объявлением о подписании нового контракта, чтобы подогреть интерес публики.



«Это всё только для шоу. В частности, чтобы имя Льюиса оставалось в заголовках новостей в эти унылые недели», — приводит слова Экклстоуна GrandPX.



Ранее сообщалось, что Льюис хочет зарплату в € 40 млн, гиперкар AMG-One за $ 3 млн и долю в 10 процентов от титульных бонусов команды.



Хэмилтон досрочно выиграл чемпионат-2020. Всего на его счету после 17 Гран-при сезона 347 очков. Вторым стал его напарник Валттери Боттас (223). Тройку замкнул гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен (214). Россиянин Даниил Квят из «Альфа Таури» набрал 32 очка, он – 14-й.



Льюис завоевал в 2020 году свой седьмой титул в «Королевских гонках». По этому показателю он сравнялся с Михаэлем Шумахером, а также превзошёл легендарного немца по количеству побед в Формуле-1.