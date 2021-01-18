«Мы ошибались». Марко рассказал, что «Ред Булл» отказал в контракте Феттелю из-за Албона

Консультант «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко заявил, что австрийский коллектив отказал в контракте Себастьяну Феттелю, так как верил в прогресс Александера Албона.



«Было ясно, что у Себастьяна будет сложный сезон с «Феррари». Я не хотел, чтобы он действовал опрометчиво, и подождал, так как к 2022 году на рынке пилотов планировались фундаментальные изменения. Например, я был уверен, что тогда в «Мерседесе» появится вакансия. Но не только там. Это также касается «Ред Булл».

Я просто хотел, чтобы Себ всё ещё оставался на рынке в нужное время и мог принять лучшее предложение. Прежде всего не желал, чтобы четырёхкратный чемпион мира так прощался с Формулой-1.

Когда «Феррари» уведомила его, у нас не было места на 2021 год. В то время мы твёрдо предполагали, что Александер Албон будет прогрессировать и сможет выступать вместе с Максом Ферстаппеном в 2021 году. Это то, что я сказал Себастьяну. К сожалению, мы ошибались.

Когда нам пришлось действовать, Себастьяна уже не было в списке, потому что он заключил многолетнее соглашение с «Астон Мартин». Выбор Серхио Переса стал для нас логичным решением. Вариант с «Астон Мартин» был очень заманчивым для Феттеля. Культовое имя и тесное сотрудничество с «Мерседесом» сулило хорошую перспективу. Я могу его понять. Хотя сам бы подождал с решением», — приводит слова Марко F1-Insider.