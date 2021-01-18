Карякин – о скандале на «Дакаре»: история пошла из-за ненависти местного гонщика

Российский пилот Сергей Карякин, выступавший на «Дакаре»-2021 в зачёте мотовездеходов, прокомментировал скандальную историю на ралли-марафоне, когда его экипажу и другим участникам оказывали помощь зрители, что запрещено правилами.



Напомним, российский пилот обвинил одного из конкурентов, представляющих Саудовскую Аравию, в том, что его экипажу оказывают постороннюю помощь. Карякин не назвал фамилии гонщика. Позже в Сети появилось видео, на котором зрительский джип оказывает помощь уже экипажу Карякина.



«Вся история пошла из-за ненависти местного гонщика. На одном спецучастке мы увидели, что ему внаглую помогают — ремонтируют прямо на дистанции.

Мы не называли имён, но сказали публично, что местные ребята занимаются такой ерундой. Этот гонщик ответил на эти обвинения и фактически сам признался, что это был он. И затаил на нас злость. Когда уже мы обломили шаровую и всю подвеску в целом, нам тоже помогли. Мы понимали, что за лидерство нам уже не бороться — хотим просто финишировать. За помощь нам дали штраф, но всё честно: сделан — наказан.

Если говорить про результат [в итоговом протоколе], то он плохой. Чего душой кривить — мы 14-е или 15-е, я даже не знаю. Нам дали шестичасовую пенализацию за помощь на спецучастке, мы не стали оспаривать, полностью согласны и никого не пытались обмануть. Нам уже хотелось просто финишировать, мы не претендовали на высокий результат. С той задачей справились — на старте и финише были с российским флагом, что в наше время удаётся сделать не на всех соревнованиях», — приводит слова Карякина портал Екатеринбурга.