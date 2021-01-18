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«Альфа Ромео» проведёт презентацию нового болида в Варшаве

«Альфа Ромео» проведёт презентацию нового болида в Варшаве
Авто / Формула-1 0

Команда Формулы-1 «Альфа Ромео» проведёт презентацию болида для сезона-2021 22 февраля, сообщает FormulaNerds. Презентация пройдёт в Варшаве (Польща).

Титульным спонсором команды останется польская нефтеперерабатывающая компания Orlen, а польский гонщик Роберт Кубица сохранит роль резервного пилота.

Напомним, основными гонщиками команды остались Антонио Джовинацци и Кими Райкконен.

Ранее СМИ сообщали, что будущее «Альфа Ромео» в Формуле-1 находится под угрозой и представительство бренда в «Королевских гонках» зависит от ближайших решений на уровне советов директоров после слияния концернов «Фиат» и «Пежо».

Напомним, предсезонные тесты пройдут в Бахрейне с 12 по 14 марта. Сезон стартует там же 28 марта.

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