«Альфа Ромео» проведёт презентацию нового болида в Варшаве
Команда Формулы-1 «Альфа Ромео» проведёт презентацию болида для сезона-2021 22 февраля, сообщает FormulaNerds. Презентация пройдёт в Варшаве (Польща).
Титульным спонсором команды останется польская нефтеперерабатывающая компания Orlen, а польский гонщик Роберт Кубица сохранит роль резервного пилота.
Напомним, основными гонщиками команды остались Антонио Джовинацци и Кими Райкконен.
Ранее СМИ сообщали, что будущее «Альфа Ромео» в Формуле-1 находится под угрозой и представительство бренда в «Королевских гонках» зависит от ближайших решений на уровне советов директоров после слияния концернов «Фиат» и «Пежо».
Напомним, предсезонные тесты пройдут в Бахрейне с 12 по 14 марта. Сезон стартует там же 28 марта.
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