На фоне затянувшихся переговоров с Хэмилтоном «Мерседес» поведал о пользе шариковой ручки

Команда Формулы-1 «Мерседес» опубликовала в «Твиттере» сообщение, которое можно расценить как намёк на возможное скорое подписание контракта с семикратным чемпионом мира Льюисом Хэмилтоном.
«Никогда не знаешь, когда они могут понадобиться», — написала пресс-служба «Мерседеса», прикрепив ссылку на ручки с логотипом команды в официальном интернет-магазине.
Напомним, ранее стало известно о сложностях в переговорах Хэмилтона и «Мерседеса» о новом контракте. Сообщалось, что Льюис хочет зарплату в € 40 млн, гиперкар AMG-One за $ 3 млн и долю в 10 процентов от титульных бонусов команды.
Хэмилтон досрочно выиграл чемпионат-2020. Всего на его счету после 17 Гран-при сезона 347 очков. Вторым стал его напарник Валттери Боттас (223). Тройку замкнул гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен (214). Россиянин Даниил Квят из «Альфа Таури» набрал 32 очка, он – 14-й.
Льюис завоевал в 2020 году свой седьмой титул в «Королевских гонках». По этому показателю он сравнялся с Михаэлем Шумахером, а также превзошёл легендарного немца по количеству побед в Формуле-1.
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