Норрис: не думаю, что Риккардо на фоне Сайнса покажет что-то невероятное

Пилот «Макларена» Ландо Норрис порассуждал о разнице между Карлосом Сайнсом и своим будущим напарником — Даниэлем Риккардо.



«В каком-то смысле меня ждёт неизвестность, потому что до сих пор в Формуле-1 у меня был только один напарник. Мне сложно сказать, чего ждать от другого гонщика. Но я высоко оцениваю Карлоса. Не считаю, что я боролся с не слишком конкурентоспособным гонщиком, а Риккардо на фоне Сайнса покажет что-то невероятное. Я видел, как Карлос во многих областях справлялся гораздо лучше Даниэля, но понятно, что есть много вещей, в которых Даниэль лучше Карлоса.



Он просто другой пилот, но я не думаю, что он будет значительно быстрее Сайнса. Возможно, он будет стабильнее, будет давать более качественную обратную связь. Может, он будет лучше выступать в квалификациях или лучше беречь шины. Есть многое, в чём Даниэль может быть чуть-чуть лучше. Многое он умеет делать лучше благодаря опыту. Я лучше постараюсь научиться чему-то у такого гонщика, чем буду беспокоиться», — приводит слова Норриса The Race.