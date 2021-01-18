Бадоер: знаю, в каком состоянии находится Михаэль Шумахер
Бывший гонщик Формулы-1 Лука Бадоер признался, что он знает, в каком состоянии находится семикратный чемпион мира Михаэль Шумахер.
«Очень больно думать об этой трагедии. Я, как и Жан Тодт, вхожу в число немногих друзей Михаэля, которым позволено видеться с ним. Я знаю, в каком он состоянии, но из уважения к Михаэлю и его семье не стану ничего говорить. Просто скажу, что Шумахер — прирождённый боец. Я надеюсь, что он скоро поправится», — приводит слова Луки Бадоера SportFace.
Напомним, в декабре 2013 года Михаэль Шумахер, катаясь на горных лыжах, в результате падения получил тяжёлые травмы головы. О состоянии его здоровья нет достоверной информации, поскольку семья предпочитает хранить всё в тайне.
Рекомендуем вам
- 18 января 2021
-
22:42
-
20:54
-
19:46
-
18:24
-
18:01
-
16:06
-
15:53
-
13:46
-
12:52
-
12:04
-
10:49
-
10:18
-
09:44
-
09:14
-
00:44
- 17 января 2021
-
23:51
-
22:56
-
21:53
-
20:05
-
18:30
-
18:03
-
16:44
-
16:40
-
15:56
-
13:49
-
12:59
-
11:47
-
11:03
-
09:41
- 16 января 2021
-
23:57
-
21:39
-
20:51
-
19:48
-
19:11
-
17:41
Партнерский контент
Рекомендуем вам