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Бадоер: знаю, в каком состоянии находится Михаэль Шумахер

Бадоер: знаю, в каком состоянии находится Михаэль Шумахер
Авто / Формула-1 0

Бывший гонщик Формулы-1 Лука Бадоер признался, что он знает, в каком состоянии находится семикратный чемпион мира Михаэль Шумахер.

«Очень больно думать об этой трагедии. Я, как и Жан Тодт, вхожу в число немногих друзей Михаэля, которым позволено видеться с ним. Я знаю, в каком он состоянии, но из уважения к Михаэлю и его семье не стану ничего говорить. Просто скажу, что Шумахер — прирождённый боец. Я надеюсь, что он скоро поправится», — приводит слова Луки Бадоера SportFace.

Напомним, в декабре 2013 года Михаэль Шумахер, катаясь на горных лыжах, в результате падения получил тяжёлые травмы головы. О состоянии его здоровья нет достоверной информации, поскольку семья предпочитает хранить всё в тайне.

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