Вольф считает, что изменения регламента в сезоне-2021 недооценивают

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф считает, что изменения в регламенте на сезон-2021 сильно недооценивают. По словам Вольфа, снижение прижимной силы может сильно сказаться на раскладе сил в пелотоне.



«DAS стала отличным инструментом для прогрева шин. Но это не было серебряной пулей, как это часто представляли. Теперь нам придётся компенсировать отсутствие DAS чем-то другим.



Все говорят о новом регламенте в 2022 году, но в 2021-м уже происходят радикальные изменения. Мы все теряем много прижимной силы», — приводит слова Тото Вольфа Motorsport-Total.



Ранее итальянские СМИ сообщили, что руководство Формулы-1 рассматривает возможность отсрочки введения нового технического регламента, запланированного на 2022 год. Однако в Формуле-1 опровергли эти слухи.