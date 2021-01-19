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Леклер: сезон-2020 вымотал скорее психологически, чем физически

Леклер: сезон-2020 вымотал скорее психологически, чем физически
Авто / Формула-1 0
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер признался, что в сезоне-2020 он больше устал морально, чем физически.

«С точки зрения постоянных нагрузок из-за частых гонок и правда устаёшь физически, но уже в понедельник я всё равно чувствую, что готов снова сесть за руль болида. При этом, когда гонки проводятся подряд, ты хочешь добиться большего в каждом следующем Гран-при. Это создаёт давление, в итоге к концу сезона ты начинаешь уставать психологически, в том числе и из-за того, что ты провёл много времени вдали от дома. Так что да, должен сказать, что подобный сезон выматывает скорее психологически, чем физически.

Думаю, такой график сложнее всего даётся механикам, которые приезжают на трассы раньше нас, а уезжают позже. Так что да, для них это был тяжёлый сезон», — приводит слова Леклера GPFans.

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