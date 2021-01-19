Экс-пилот Ф-1: Хэмилтон не хочет видеть Расселла напарником? Это недалеко от истины

Бывший гонщик Формулы-1 Артуро Мерцарио, знаменитый тем, что спас из горящей машины Ники Лауду, поделился мнением о ситуации с контрактом Льюиса Хэмилтона, который до сих пор не может договориться с «Мерседесом» о новом соглашении.



«Возможно, Льюис считал, что заменяющему его пилоту на Гран-при Сахира будет труднее, но Расселл показал высокий уровень. Полагаю, утверждение о том, что Хэмилтон не хочет такого товарища по команде, недалеко от истины. Для него Валттери Боттас намного лучше.

Все в гонках знают правило, ваш напарник – самый главный соперник. Но Хэмилтон должен чётко понимать, что ситуация для него меняется. Рано или поздно, как пилот, вы приходите к тому моменту, когда вас обгоняют более молодые. Так происходит на любой работе. Почему в Формуле-1 должно быть по-другому?» — приводит слова Артуро Мерцарио GrandPX со ссылкой на Sportal.