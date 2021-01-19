Задай вопрос победителям «Дакара» из команды «КАМАЗ-мастер»!
Авто / Дакар 2021 0
В ближайшее время гостями редакции «Чемпионата» станут представители команды «КАМАЗ-мастер» — чемпион ралли-марафона «Дакар»-2021 Дмитрий Сотников, занявший в гонке второе место Антон Шибалов и бронзовый призёр ралли Айрат Мардеев. Вероятно, в беседе также примет участие руководитель команды Владимир Чагин. У вас есть возможность задать персональный вопрос камазовцам!
Вопросы можно присылать на электронный адрес ekustov@rambler-co.ru либо оставлять в комментариях к этой новости. Вопросы должны быть корректными и по возможности небанальными. Если пишете на почту, рядом с вопросом обязательно указывайте своё имя или ник на «Чемпионате».
Ралли-марафон «Дакар»-2021 прошёл в Саудовской Аравии с 3 по 15 января.
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Карякину стоит быть осторожнее в высказываниях. Жалобы Лёба тоже выглядят так себе.
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