«Убийственно». Льюис Хэмилтон показал, как проводит межсезонье

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон опубликовал в социальных сетях видео, в котором показал, что готовится к новому сезону в горах. Британец поделился фрагментом одной из своих тренировок.



«Всем привет, давно здесь не был. Я тренируюсь в горах каждый день, привожу в порядок тело и разум. Каждое утро я взбираюсь на вершину горы. Трижды я делал это на лыжах и хочу сказать, что добраться до вершины, которая находится на высоте 3400 метров, — убийственно.



Я люблю тренировки на высоте, здесь меньше кислорода, поэтому нагрузка выше, чем на уровне моря. Это чувствуется, даже когда ты просто поднимаешься по лестнице на высоте 2000 метров. Обычно, когда я заканчиваю тренировку здесь и спускаюсь с гор, бегать становится очень легко.

Пытаюсь найти правильный баланс между кардио и силовыми тренировками. Делаю много другой работы. Хочу, чтобы вы знали, у меня всё хорошо. Я здоров и ментально силён здесь, в своём «пузыре». Надеюсь, вы сохраняете позитив, несмотря на происходящие события. Не опускайте головы. Не могу дождаться, чтобы снова увидеть вас всех в ближайшее время. Любви и добра», — написал под роликом Льюис.

Видео доступно на странице Льюиса Хэмилтона в «Инстаграме».