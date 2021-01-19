В «Уильямсе» объявили, что Ниссани останется тест-пилотом команды

Руководство команды Формулы-1 «Уильямс» сообщило, что Рой Ниссани в 2021 году продолжит выполнять роль официального тест-пилота.



«Ниссани провёл успешный первый год в этой роли, когда предоставил ценные отзывы и внёс свой вклад в доводку FW43, работая на треке и на симуляторе в Гроуве. Рой впечатляюще проявил себя в пятничных тренировках на Гран-при Испании, Италии и Бахрейна, а также на постсезонных тестах в Абу-Даби», — говорится в заявлении «Уильямса».



Молодой пилот в свою очередь поблагодарил команду за доверие.



«Для меня большая честь продолжать быть частью семьи «Уильямс». С самого начала мы добились огромного прогресса во многих областях. Помимо великолепных пятничных тренировок на Гран-при Формулы-1 у нас было много продуктивной работы за кулисами. Сделав для команды всё, что в моих силах, я улучшил свои навыки и возможности пилота. Я очень хочу продолжить эту тенденцию в 2021 году», — отметил Ниссани.