Сироткин объяснил, от чего зависит, останется ли он резервным пилотом Формулы-1

Российский гонщик Сергей Сироткин рассказал, что пока не знает, будет ли он и дальше являться резервным пилотом «Альпин» или другой команды Формулы-1 в сезоне-2021.
«Я хочу увидеть, в чём будет мой интерес. Я примерно знаю, чем хочу заниматься в 2021 году. Если вариант с Ф-1 будет увязан с моими общими интересами и целями, то, безусловно, я бы хотел остаться в паддоке. Мне не хочется «вываливаться» из этой системы. Но и проводить так много времени, не садясь за руль, непросто.
По боевым выступлениям в 2021-м ясности пока нет. Нынешняя ситуация не сильно способствует быстрому пониманию у разных структур, что будет происходить в следующем сезоне. Цель — продолжить выступления в гонках на выносливость, пока без конкретики, в каких именно чемпионатах. Но мне понравилось это направление, понравилось, как я показал себя «Феррари». Хочется расширить и сделать наше сотрудничество плотнее. Этот интерес обоюдный, но и мы, и они должны понять свои планы в такой нестабильной обстановке», — заявил Сироткин в интервью «Чемпионату».
- 19 января 2021
-
16:30
-
16:29
-
16:04
-
16:00
-
15:39
-
15:16
-
13:58
-
13:38
-
13:25
-
12:36
-
11:45
-
11:04
-
10:49
-
09:54
-
09:07
-
00:44
- 18 января 2021
-
23:44
-
22:42
-
20:54
-
19:46
-
18:24
-
18:01
-
16:06
-
15:53
-
13:46
-
12:52
-
12:04
-
10:49
-
10:18
-
09:44
-
09:14
-
00:44
- 17 января 2021
-
23:51
-
22:56
-
21:53