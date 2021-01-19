Сироткин объяснил, от чего зависит, останется ли он резервным пилотом Формулы-1

Российский гонщик Сергей Сироткин рассказал, что пока не знает, будет ли он и дальше являться резервным пилотом «Альпин» или другой команды Формулы-1 в сезоне-2021.



«Я хочу увидеть, в чём будет мой интерес. Я примерно знаю, чем хочу заниматься в 2021 году. Если вариант с Ф-1 будет увязан с моими общими интересами и целями, то, безусловно, я бы хотел остаться в паддоке. Мне не хочется «вываливаться» из этой системы. Но и проводить так много времени, не садясь за руль, непросто.



По боевым выступлениям в 2021-м ясности пока нет. Нынешняя ситуация не сильно способствует быстрому пониманию у разных структур, что будет происходить в следующем сезоне. Цель — продолжить выступления в гонках на выносливость, пока без конкретики, в каких именно чемпионатах. Но мне понравилось это направление, понравилось, как я показал себя «Феррари». Хочется расширить и сделать наше сотрудничество плотнее. Этот интерес обоюдный, но и мы, и они должны понять свои планы в такой нестабильной обстановке», — заявил Сироткин в интервью «Чемпионату».

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