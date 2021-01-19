Сироткин считает, что Окон сумеет навязать конкуренцию Алонсо

Пилот программы «СМП Рейсинг» Сергей Сироткин, в 2020 году являвшийся резервным гонщиком «Рено», высказал мнение, что пилот «Альпин» Эстебан Окон окажется близок по скорости к возвращающемуся в Формулу-1 двукратному чемпиону мира Фернандо Алонсо.



«Эстебан будет лучше понимать команду и машину. Не жду, что он останется совсем в тени Алонсо. Мне кажется, Фернандо будет очень трудно сразу оказаться на том уровне, на котором «его» машину оставил Дэн. И у Фернандо наверняка будет немало требований к команде, но и у команды будут высокие требования к Фернандо — сразу начинать сезон максимально сильно.



Думаю, по крайней мере на начальном этапе борьба между Алонсо и Оконом будет очень плотной. К тому же Эстебану очень помогло завоевание подиума: в Абу-Даби было заметно, что у него словно груз упал с плеч, он смог поехать более расслабленно, а в гонках это очень важно: когда ты зажат, напряжён, то теряешь», — заявил Сироткин в интервью «Чемпионату».

Сироткин: Шварцману — остроты! Пусть засадит такой круг, что вся Формула-1 скажет «вау»! Сергей объяснил, как GT может приносить больше кайфа, чем Формула-1, и рассказал, что поможет Мазепину преодолеть скандал.