Экс-пилот Формулы-1: хорошо, что Мик Шумахер не попал в топ-команду

Экс-пилот Формулы-1 Ханс-Йоахим Штук полагает, что чемпиону Формулы-2 сезона-2020, новобранцу Ф-1 Мику Шумахеру повезло с тем, что он дебютирует в «Больших призах» не в топ-команде, а в скромном «Хаасе».
«Родители дали мне правильное воспитание, то же самое можно сказать и о Мике. У него никогда не было какого-то высокомерного отношения, которое может дать наличие такого имени. Это упрощает всё в вопросах дополнительного давления. Я очень уважаю Мика.
Считаю, хорошо, что он сразу же не попал в Формулу-1 с топ-командой. У него будет время привыкнуть. Когда придёт время, он победит. Но ему нужно время. Нужно спокойно изучить систему, трассы, процессы, команды и так далее. Прошу, чтобы вы дали ему это время", — приводит слова функционера GrandPX.news.
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