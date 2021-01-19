Экс-пилот Формулы-1: хорошо, что Мик Шумахер не попал в топ-команду

Экс-пилот Формулы-1 Ханс-Йоахим Штук полагает, что чемпиону Формулы-2 сезона-2020, новобранцу Ф-1 Мику Шумахеру повезло с тем, что он дебютирует в «Больших призах» не в топ-команде, а в скромном «Хаасе».

«Родители дали мне правильное воспитание, то же самое можно сказать и о Мике. У него никогда не было какого-то высокомерного отношения, которое может дать наличие такого имени. Это упрощает всё в вопросах дополнительного давления. Я очень уважаю Мика.

Считаю, хорошо, что он сразу же не попал в Формулу-1 с топ-командой. У него будет время привыкнуть. Когда придёт время, он победит. Но ему нужно время. Нужно спокойно изучить систему, трассы, процессы, команды и так далее. Прошу, чтобы вы дали ему это время", — приводит слова функционера GrandPX.news.