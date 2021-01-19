Алексей Попов: возможно, Боттас выступит на этапе чемпионата мира по ралли

Известный комментатор Алексей Попов поделился впечатлениями от выступлений пилота «Мерседеса» Валттери Боттаса на Ралли Арктики и предположил, что финн может выступить на финском этапе чемпионата мира WRC в феврале 2021 года.

«Боттас в Финляндии. Он рад, что может там находиться. Он поехал в Лапландию и в третий раз подряд финишировал в Ралли Лапландии. Гонка называется „Арктика Лапландия“. Но не надо путать с тем этапом Арктики, который включили в этап чемпионата мира. Это региональное ралли. Валттери финишировал шестым в общем зачёте. Не сказать, что это мегавыступление, но это крепкий результат. Постепенно он набирается опыта.

Валттери порадовал болельщиков. Интересный момент, поскольку Боттас остаётся в Финляндии, поскольку в Великобританию поехать он не может, а начало чемпионата и даже тестов сдвинулось, с учётом того, что он с инженерами общается по Zoom и на базу ему ехать практически нет необходимости, возможно, он выступит на этапе чемпионата мира. На том самом этапе ралли Арктики. Это стоит дорого, но, если он найдёт споноров, почему бы не попробовать", — сказал Попов на видео, размещённом на его канале в YouTube.