Сайнс уверен, что у него не будет проблем в отношениях с Леклером
Новобранец «Феррари» Карлос Сайнс убеждён, что ему удастся избежать конфликтов с напарником по команде Шарлем Леклером.
«Не переживаю на этот счёт. Уверен, у нас будут хорошие отношения. У меня были отличные отношения с Ландо, и мы получали удовольствие от совместной работы. У нас были добрые чувства с первого мгновения, и мы старались, чтобы отношения были здоровыми и на трассе. Мы с уважением относились друг к другу, но сохранили дух конкуренции.
Думаю, это помогло команде. Такой же подход хочу привнести и в «Феррари». Я всегда ладил с напарниками. Это никогда не было проблемой. Сейчас у меня всё в порядке с Шарлем. Уверен, у нас будут нормальные отношения", — приводит слова испанца Planet F1.
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