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Гасли: уверен, что «Хонда» не будет сдаваться до самого конца

Гасли: уверен, что «Хонда» не будет сдаваться до самого конца
Авто / Формула-1 0

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли убеждён, что скорый уход «Хонды» из Формулы-1 не заставит японских мотористов работать с меньшим усердием. Гонщик уверен, что компания будет прилагать максимум усилий «до конца».

«Думаю, у «Хонды» хороший план. У них есть несколько многообещающих задумок, но я не хочу говорить за них. В чём я уверен, так это в том, что они не будут сдаваться до конца года. Это не в их менталитете.

Они постоянно работают над тем, чтобы прибавить. В Абу-Даби Ферстаппен опередил «Мерседесы» и завоевал подиум, а все четыре болида с моторами «Хонды» пробились в третий сегмент. Определённо это хорошая отправная точка. Но очевидно, что было бы лучше получить больше мощности с первых гонок следующего сезона», — приводит слова Гасли GrandPX.news.

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