Сайнс: будет интересно посмотреть, как быстро я смогу соперничать с Леклером

Новобранец «Феррари» Карлос Сайнс признал, что его напарник Шарль Леклер является одним из сильнейших гонщиков во всём чемпионате. Испанец отметил, что в первые месяцы пребывания в «Скудерии» монегаск станет для него ориентиром.
«Жду начала партнёрства, в большей степени потому, что он один из лучших пилотов. У него был очень сильный сезон, он знает команду, машину. У него есть сплав опыта и молодости. Мне придётся соперничать с лучшим или одним из лучших пилотов чемпионата. Это будет отличный ориентир. Конечно, сначала я буду в невыгодном положении. Я не знаю болид, а зимние тесты будут короткими.
В первую половину сезона буду знакомиться с командой, машиной и только начну догонять Леклера. Будет интересно посмотреть, как быстро я смогу соперничать с ним по скорости", — приводит слова Сайнса Crash.
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