Норрис надеется на борьбу с лидерами после перехода «Макларена» на двигатели «Мерседеса»

С сезона-2021 «Макларен» переходит с силовых установок «Рено» на двигатели «Мерседеса». Своим мнением по этому поводу поделился пилота команды из Уокинга Ландо Норрис.



«Думаю, двигатели «Мерседес» в целом лучше. Они мощнее и, постучу по дереву, надёжнее. У этих силовых установок более удобная компоновка. В целом у мотора много положительных моментов. Я не уверен по поводу всего. Наверняка там есть какие-то недостатки.



У нас были хорошие отношения с «Рено», всё складывалось гладко, мы хорошо знали их двигатели, а теперь будет много нового. Уверен, с определёнными вещами нам предстоит разобраться, это будет не просто. Но наши механики и инженеры приложат все силы, чтобы переход прошёл без проблем.



Будут некоторые трудности, но в целом новый мотор должен быть намного лучше, и это вселяет в нас уверенность, что мы сможем подобраться к лидерам», — приводит слова Норриса Motorsport.