Даниил Квят в рейтинге пилотов года от RaceFans занял 13-е место

Портал RaceFans продолжает дополнять свой рейтинг пилотов Формулы-1 2020 года. Ранее были определены позиции с 20-й по 14-ю, теперь очередь дошла до 13-й строчки. На ней оказался российский гонщик Даниил Квят.



«В то время как его напарник по команде Пьер Гасли выиграл Гран-при Италии, кампания Даниила Квята была более обычной. Он не нашёл общего языка с AT01 с самого начала, как его товарищ по команде.



Квят пережил несколько взлётов и падений за семь лет с момента своего дебюта в Формуле-1 и, по его собственному признанию, когда сталкивался с невзгодами, иногда падал духом. Это было особенно заметно после его ухода из «Ред Булл» в начале 2016 года.

Но никуда не деться от того факта, что за весь сезон результаты Квята слишком часто были бледными по сравнению с выступлениями напарника. Даже если допустить определенную удачу в победе Гасли в Монце. В конце концов, Пьер лидировал в их паре по набранным очкам перед той гонкой, и нельзя сказать, что у Квята были значительно более серьёзные проблемы с надёжностью, за исключением лопнувшей шины, которая привела к крупной аварии в Сильверстоуне», — говорится в описательной статье.



Рейтинг пилотов года от RaceFans (места с 14-го по 20-е):

13. Даниил Квят

14. Эстебан Окон

15. Лэнс Стролл

16. Антонио Джовинацци

17. Ромен Грожан

18. Александер Албон

19. Себастьян Феттель

20. Николас Латифи.



Напомним, в чемпионате-2020 Формулы-1 Квят занял 14-ю строчку, в его активе 32 очка. Лучшим результатом для Даниила стало четвёртое место на Гран-при Эмилии-Романьи.