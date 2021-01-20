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Даниил Квят в рейтинге пилотов года от RaceFans занял 13-е место

Даниил Квят в рейтинге пилотов года от RaceFans занял 13-е место
Авто / Формула-1 0
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Портал RaceFans продолжает дополнять свой рейтинг пилотов Формулы-1 2020 года. Ранее были определены позиции с 20-й по 14-ю, теперь очередь дошла до 13-й строчки. На ней оказался российский гонщик Даниил Квят.

«В то время как его напарник по команде Пьер Гасли выиграл Гран-при Италии, кампания Даниила Квята была более обычной. Он не нашёл общего языка с AT01 с самого начала, как его товарищ по команде.

Квят пережил несколько взлётов и падений за семь лет с момента своего дебюта в Формуле-1 и, по его собственному признанию, когда сталкивался с невзгодами, иногда падал духом. Это было особенно заметно после его ухода из «Ред Булл» в начале 2016 года.

Но никуда не деться от того факта, что за весь сезон результаты Квята слишком часто были бледными по сравнению с выступлениями напарника. Даже если допустить определенную удачу в победе Гасли в Монце. В конце концов, Пьер лидировал в их паре по набранным очкам перед той гонкой, и нельзя сказать, что у Квята были значительно более серьёзные проблемы с надёжностью, за исключением лопнувшей шины, которая привела к крупной аварии в Сильверстоуне», — говорится в описательной статье.

Рейтинг пилотов года от RaceFans (места с 14-го по 20-е):

13. Даниил Квят
14. Эстебан Окон
15. Лэнс Стролл
16. Антонио Джовинацци
17. Ромен Грожан
18. Александер Албон
19. Себастьян Феттель
20. Николас Латифи.

Напомним, в чемпионате-2020 Формулы-1 Квят занял 14-ю строчку, в его активе 32 очка. Лучшим результатом для Даниила стало четвёртое место на Гран-при Эмилии-Романьи.

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